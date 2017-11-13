صحيفة: وفد برلماني عراقي يزور السعودية الثلاثاء

أفادت صحيفة “الصباح” العراقية، الاثنين، بأن وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى سيزور السعودية، غدًا الثلاثاء، في خطوة مكملة لجهود حكومة بغداد لتعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة والسعودية خاصة.

وذكرت الصحيفة أنه “من المؤمل أن يلتقي الوفد كلًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزيرالخارجية عادل الجبير، ورئيس مجلس الشورى عبد لله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية، حسن خضير شويرد الحمداني، قوله إن “الرؤية الجديدة في السياسة العراقية كان مخططًا لها من قبل لجنة العلاقات الخارجية النيابية، منذ بدء الدورة البرلمانية في العام 2014”.

وأشاد خضير بـ”خطوات رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في الانفتاح على جميع الدول سواء العربية أو الإقليمية والدولية”، مشيرًا إلى أن “اللجنة شكلت وفدًا من مختلف اللجان والكتل السياسية في البرلمان، سيبدأ الثلاثاء زيارة إلى السعودية تستمر أسبوعًا”.

وأوضح خضير أن “الزيارة ستتضمن توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، وإعلان تشكيل لجنة الصداقة السعودية العراقية، بهدف التعاون بين ممثلي الشعب من البلدين وتسهيل عمل الحكومات”.

بدوره، أعرب رئيس لجنة العشائر النيابية وعضو الوفد الزائر، عبود وحيد العيساوي، عن “أمله في أن ينعكس توجه المملكة الجديد نحو العراق على دعمه في جميع المجالات، كونه خاض حربًا بالنيابة عن جميع دول الجوار والمجتمع الدولي”، على حد قوله.