أكراد سوريا يسلّمون موسكو أُسر مسلحين شيشان في صفوف داعش‎

المصدر: ا ف ب

سلّمت السلطات الكردية شمال سوريا، اليوم الأحد، روسيا، أُسر مقاتلين شيشان من نساء وأطفال، عُثر عليهم في مدينة الرقة بعد طرد تنظيم داعش منها الشهر الفائت.

وقال الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية، نوري محمود، للصحفيين في القامشلي في محافظة الحسكة شمال سوريا: “نحن نسلّم أُسر مقاتلي تنظيم داعش رسميًا إلى روسيا”.

كما قال المسؤول في الإدارة الكردية الذاتية لهذه المنطقة، عبدالكريم عمرو، لوكالة الأنباء الفرنسية: “نحن نقوم بتسليم مواطنين روس، أيديهم غير ملطخة بدماء السوريين”.

وأوضح أنه “تم تسليم 13 امرأة و29 طفلاً إلى مسؤولين روس”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المؤلّفة من تحالف كردي عربي مدعوم من واشنطن، أعلنت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، استعادة السيطرة على كامل مدينة الرقة عاصمة داعش في سوريا.