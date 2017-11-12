بالفيديو.. هكذا أكدت بولا يعقوبيان أن مقابلة الحريري مباشرة وليست مسجلة

أكدت الإعلامية باولا يعقوبيان مقدمة برنامج “إنترفيوز” خلال استضافتها رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الأحد، أن مقابلتها مع الأخير جرت “على الهواء مباشرة” وليست مسجلة كما أشاعت بعض المصادر اللبنانية سابقًا.

وخلال المقابلة جاءت الإعلامية اللبنانية على ذكر الزلزال الذي ضرب العراق وبعض الدول المجاورة وكانت شدته 7.2 على مقياس ريختر، مساء اليوم، تأكيدًا لمواكبتها لما يحدث في المنطقة من أحداث لحظة إجراء المقابلة للتأكيد على بثها على الهواء.

وتأكيدًا لما تحاول الإعلامية إثباته، ذكرت بولا أن بث قناة “المستقبل” وقناة “mtv” اللبنانيتين تم حظره في الضاحية الجنوبية معقل “حزب الله” لمنع اللبنانيين هناك من متابعة مقابلة الحريري، وفقًا لما رصدته عبر موقع “تويتر”.

وأشارت الإعلامية يعقوبيان في إحدى مراحل المقابلة، إلى الزمن الذي تجري فيه تلك المرحلة تحديدًا، بذكرها زمن تلك اللحظة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وكانت باولا يعقوبيان قد قالت إنها لا تدري كيف يمكنها تأكيد حقيقة بث اللقاء على الهواء مباشرة للمشككين في ذلك، لتأتي بعدها على ذكر الوقائع التي حدثت خلال بث اللقاء.