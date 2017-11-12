الثني يأمر بإيقاف عمداء البلديات حال تواصلهم مع حكومة الوفاق

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف عمل كل عميد بلدية أو عضو مجلس بلدي يثبت تواصله مع حكومة الوفاق الوطني، وتكليف من ينوب عنه لتسيير مهامه لحين البت فيمن ينوب عنه بشكل رسمي.

وأصدر الثني تعليمات لوكيل عام وزارة الداخلية، لإصدار أوامر بالتنفيذ في الإدارات التابعة له، لاتخاذ إجراءات القبض والإحالة للتحقيق مع من يثبت تواصله مع حكومة الوفاق.

وجاء القرار الصادر تحت عنوان “عاجل وفوري”، بعد توجه عمداء بلديات في شرق ليبيا إلى العاصمة طرابلس، وعقد عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونواب عنه وأعضاء بحكومة الوفاق.

وقال الثني في قراره، إنه “يأتي انطلاقًا من مبدأ المحافظة على الشرعية المنبثقة عن الثقة الممنوحة لحكومته من “مجلس النواب” وفق القرار 24 لسنة 2014، وحفاظًا على اللحمة الوطنية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية في ليبيا.