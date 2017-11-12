بعد تحذير من كارثة إنسانية.. قافلة مساعدات تدخل غوطة دمشق الشرقية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، أن 24 شاحنة محملة بمواد إغاثة ضرورية، دخلت مدينة الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.

ودخلت قافلة مساعدات إلى البلدة المحاصرة بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة من أن المنطقة ربما تواجه كارثة إنسانية.

وأوضحت اللجنة في تغريدة على “تويتر”، أنها قدمت القافلة بالتعاون مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت “متوقفة في منطقة مخيم الوافدين المحاذي لمنطقة دوما في أطراف غوطة دمشق الشرقية، دخلت غوطة دمشق الشرقية، حيث دخلت القافلة المؤلفة من 22 شاحنة، إلى مدينة دوما التي تعد معقل جيش الإسلام”.

وأضاف المرصد: “جاء دخول القافلة بعد القصف المستمر من قبل قوات النظام منذ صباح اليوم على أطراف العاصمة والغوطة الشرقية”.

وأشار إلى أنه “رصد قصفًا بأكثر من 22 قذيفة طالت أماكن في بلدة بيت نايم لمنطقة المرج التي يسيطر عليها جيش الإسلام”.

وتابع أن “قوات النظام قصفت منطقة في مدينة عربين بقذيفة واحدة، في حين استهدفت الطائرات الحربية مناطق في مدينة زملكا التي تعد معقل فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى”.