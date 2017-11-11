مقتل مسؤول أمني تونسي وفقدان آخر في فيضانات تضرب جنوب البلاد

لقي مسؤول أمني حتفه فيما فقد آخر في فيضانات اجتاحت مناطق جنوب تونس السبت.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم عن وفاة رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة مطماطة الجديدة التابعة لولاية قابس آثر العثور على جثته بعد ساعات من فقدانه.

كما أفاد المتحدث بأن وحدات الحرس الوطني بصدد البحث عن معتمد (مسؤول أمن) مطماطة الجديدة الذي فقد هو الآخر حينما كان في جولة تفقد للأهالي مع رئيس مركز الحرس الوطني على متن سيارة جرفتها مياه وادي في الجهة.

وأنقذ الجيش التونسي 92 تلميذا وستة معلمين حاصرتهم المياه في مدرسة بمطماطة الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن انقطاع السير اليوم في عدة طرق في ولايات قابس وقبلي ومدنين جنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.