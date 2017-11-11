العراق.. مقتل 13 مسلحًا في تكريت وعدد من عناصر الأمن في نينوى

تمكنت القوات العراقية من قتل 13 مسلحًا كانوا يتحصنون داخل نفقٍ غرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها يوم السبت :” إن قوة من شرطة صلاح الدين والحشد المحلي قاموا بعملية استباقية غرب تكريت، أسفرت عن قتل 13 مسلحًا كانوا يتحصنون في أحد الأنفاق، وتم قصفهم من قبل طيران الجيش العراقي.”

كما قتل وأصيب 12 عنصرًا من الشرطة المحلية بينهم ضابط برتبة مقدم في محافظة نينوى إثر تفجير انتحاري يرتدي حزام ناسف نفسه جنوب الموصل.

وقال مصدر أمني إن 5 من عناصر الشرطة المحلية قتلوا وأصيب 7 أخرون في تفجير انتحاري يرتدي حزام ناسف نفسه استهدف نقطة تفتيش للقوات العراقية في قرية الحود جنوبي الموصل.

وفي محافظة كركوك هاجم مسلحون مجهولون يعتقد أنهم كرد القوات العراقية بقنابل يدوية دون حدوث أضرار مادية أوبشرية حسب ما ذكرت خلية الإعلام الرسمية. لكن ناشطين على مواقع التواصل نشروا صورًا تظهر اندلاع اشتباكات بين القوات الاتحادية ومسحلين من الكرد