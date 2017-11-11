حكومة الثني: من حق سيف الإسلام القذافي المشاركة في الانتخابات المقبلة

توقع محمد الدايري، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، أن يتم التوصل إلى تفاهمات حيال اتفاق الوحدة الوطنية، استنادًا لخطة الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وقال الدايري في تصريحات صحفية، اليوم السبت، “تجري حاليًا مناقشات في طبرق وطرابلس حول الاتفاق، ونحن واثقون من إيجاد الحل بحلول شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك اعتراض على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، أوضح أنه “لن نعترض على أحد، من حق جميع مؤيدي القذافي السابقين والمواطنين العاديين والسياسيين على حد سواء، العودة إلى ليبيا للمشاركة بالانتخابات والمساهمة في بناء المجتمع الجديد”.

وأضاف قائلًا: “نحن نسعى إلى دعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة”، لافتًا إلى “عقد جولة من الحوار في تونس، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن التعديلات على الاتفاق السياسي”.

وبخصوص تحديد الصيف المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات من قبل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، أفاد الدايري بأن “سلامة ذكر التاريخ كمؤشر عام، لكن أول شيء يجب القيام به هو تشكيل مجلس رئاسي وحكومة قادرة على معالجة القضايا العاجلة، والعمل مع الأمم المتحدة، من أجل تمهيد الطريق أمام الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.