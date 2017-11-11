العبادي من كربلاء: زيارتي للسعودية ليست مجاملة ولن نسمح للحشد بالمشاركة في الانتخابات

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، على عدم السماح لميليشيات “الحشد الشعبي”، بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال العبادي بمؤتمر صحفي، عقده في “كربلاء”، بالتزامن مع انتهاء الزيارة الأربعينية، إننا لن نسمح للفصائل المسلحة وقادتها، بالمشاركة في الانتخابات ودخول السباق البرلماني، مؤكدًا أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد، ومفوضية الانتخاب تعمل وفق القانون والنظام.

وبالتزامن مع انطلاق آخر معركة ضد تنظيم داعش في العراق، أكد العبادي أن القوات الأمنية، نجحت في استعادة أجزاء واسعة من البلاد، خلال الفترة الماضية، في محافظة الأنبار، مضيفًا أن خسائر البلاد بلغت 100 مليار دولار؛ بسبب تنظيم داعش.

كما كشف العبادي عن وجود جماعات سياسية، تنتظر حدوث عمل “إرهابي”؛ لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة مع قرب وقت الانتخابات، في إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث يعمل النواب الموالون للمالكي على التقليل من إنجازات العبادي، عبر وسائل الإعلام.

وبشأن تطورات الأزمة مع “إقليم كردستان”، أكد العبادي أن العراق لا يحتاج لوساطة من أحد؛ لأن الكرد هم شعبنا، ومقاتلو “البيشمركة” ساهموا بالحرب ضد داعش.

إلى ذلك، دعا العبادي خلال المؤتمر، إلى اجتماع بين قادة دول المنطقة؛ من أجل إحلال السلام، وتهدئة الأوضاع بين لبنان والدول العربية الأخرى، واعتبر أن المنطقة العربية لا تتحمل مزيدًا من التصعيد، ويجب استتباب الأمن فيها.

وأوضح العبادي، أن زيارته الأخيرة إلى السعودية (الشهر الماضي)، “ليست مجاملة، وإنما للبدء بعمل حقيقي؛ من أجل سيادة العراق”.