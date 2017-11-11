للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. فتح تحيي ذكرى وفاة ياسر عرفات في غزة

المصدر: ا ف ب

احتشد عشرات الآلاف من أعضاء وأنصار حركة فتح في ساحة السرايا وسط مدينة غزة السبت لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، في مهرجان مركزي تنظمه الحركة لأول مرة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع قبل عشر سنوات.

وتوافد العشرات مرتدين الكوفية التي ميزت “عرفات” منذ الصباح الباكر من مختلف أنحاء قطاع غزة للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه حركة “فتح”، ورفعت خلاله أعلام فلسطين وصور عرفات، والرئيس محمود عباس، ورايات الحركة ولافتات كتب عليها “عاشت فتح” و”وحدة وحدة وطنية” و”دولة وعلم وهوية”.

وهذه أول مرة تسمح “حماس” بإحياء ذكرى وفاة عرفات منذ 2007.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التي تدريها “حماس” إياد البزم في تصريح صحافي إنه “تم استكمال كافة الترتيبات بين وفد من قيادة حركة فتح، والأجهزة الأمنية، بما يضمن إقامة المهرجان بشكل يليق بشعبنا وبالذكرى”.

وأضاف البزم أن “الأجهزة الأمنية والشرطية (أجرت) ترتيباتها لتأمين وتسهيل إقامة المهرجان”.

ويتولّى تأمين المهرجان من الداخل مئات من رجال الشرطة والأمن من عناصر “فتح” وهم يرتدون سترات صفراء مميزة كتب عليها “فتح”، في حين يتولّى أفراد شرطة حماس تأمينه من الخارج، وفي الشوارع المؤدية إلى ساحة السرايا، وفق مراسل فرانس برس.

ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجائي في صحته.

ويأتي إحياء ذكرى رحيل “عرفات” بعد أن وقَّعت حركتا حماس وفتح في 12 تشرين الأول/أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.