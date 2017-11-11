العراق يطلق آخر معركة ضد داعش في مدينة راوة غربي البلاد

أطلقت وزارة الدفاع العراقية عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش في مدينة راوة ،غربي الأنبار، آخر معاقل التنظيم في العراق.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان لها، إن قيادة عمليات الجزيرة أطلقت، اليوم السبت، معركة استعادة ناحية الرمانة، وقضاء راوة غرب محافظة الأنبار، بمشاركة فرقة المشاة السابعة، وفرقة المشاة الآلية الثامنة، بالإضافة إلى الحشد العشائري في محافظة الأنبار.

ويقول قادة عسكريون إن هناك أكثر من 40 قرية في الطريق إلى راوة، بعضها يزيد عدد سكانها على 3 آلاف نسمة مرجّحين أن يكون داعش قد فخخ أغلب الطرق.

ووصلت خلال الأيام الماضية تعزيزات إلى الحدود السورية العراقية من ميليشيات الحشد الشعبي ، خاصة وحدات من النجباء، وعصائب أهل الحق، وحزب الله ، للمشاركة في الحرب ضد داعش ومساندة الجيش السوري، حيث بثت خلية الإعلام الحربي في سوريا مشاهد تظهر التقاء جيش النظام مع الميليشيات العراقية، رغم تأكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحشد الشعبي لن يقاتل خارج الأراضي العراقية.

وتأتي تلك العملية بعد انتهاء العمليات العسكرية في قضاء القائم على الحدود السورية العراقية، وطرد مسلحي التنظيم منه باتجاه البوكمال السورية.