محكمة موريتانية تقضي بالسجن عامين على كاتب مقال مسيء للنبي 

قضت محكمة الاستئناف بمدينة “نواذيبو” شمالي موريتانيا، اليوم الخميس، بسجن المدوّن، محمد الشيخ ولد امخيطير، بالسجن لمدة عامين؛ بتهمة “الردّة”.

وأعيدت محاكمة ولد امخيطير، الذي سبق وأن نال حكمًا بالإعدام من المحكمة نفسها، انطلاقًا من أمس الأربعاء، أمام قضاة جدد.

وقضت المحكمة، اليوم، بسجن ولد امخيطير لمدة عامين، ودفعه غرامة مالية قدرها 60 ألف أوقية (ما يعادل نحو 170 دولاراً).

وأمس الأربعاء، بدأت محكمة الاستئناف بمدينة “نواذيبو”، بإعادة محاكمة المدوّن الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام، عقب إدانته بـ “الردّة”، على خلفية نشره مقالاً، يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واعتقل المدوّن الموريتاني، محمد الشيخ ولد امخيطير، في الثاني من يناير 2014، قبل أن تدينه المحكمة الجنائية في “نواذيبو” بتهمة “الزندقة”، وتحكم عليه بالإعدام في ديسمبر من العام ذاته.

وفي أبريل 2016، أكدت محكمة الاستئناف في “نواذيبو” حكم الإعدام، غير أنها اعتبرت التهمة الموجّهة للمدوّن “ردّة”، ودعت إلى النظر في توبته.

إلا أن المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في موريتانيا، ألغت الحكم في 31 يناير الماضي، وقضت بإعادة محاكمة المدوّن، بتشكيلة مغايرة من القضاة، بنفس المحكمة (الاستئناف).

وانتشرت قوات الأمن في عدد من شوارع نواكشوط (العاصمة) ونواذيبو، وكثفت من حراسة المنشآت الحكومية. وأمس، فرّقت قوات الأمن، مظاهرات في نواكشوط ونواذيبو؛ تطالب بإعدام ولد امخيطير.