وزير داخلية لبنان: الحريري هو من يقرر طبيعة المرحلة المقبلة

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، إن “رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، هو من يقرر طبيعة المرحلة المقبلة عند عودته إلى لبنان، بعد التشاور مع المسؤولين”.

وأضاف المشنوق في تصريح له بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، اليوم الخميس، في دار الفتوى في بيروت: أنّ “المعلومات حول تعيين بهاء الدين الحريري (الشقيق الأكبر لسعد الحريري)، رئيسًا للحكومة جهل في طبيعة السياسة في لبنان، ولسنا قطيع غنم تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر”.

يذكر أن صحيفة “الأخبار” اللبنانية، (المحسوبة على حزب الله) عنونت صفحتها الأولى اليوم بأن “السعودية تطالب آل الحريري بأن يبايعوا بهاء!”.

وأكّد المشنوق أن “ما يمر به لبنان هو أزمة وطنية كبرى تستوجب التشاور الدائم مع المفتي، والتفاهم معه على ضرورة التروي والحكمة في التصرف”.

ولفت إلى أن “كبار المسؤولين يتصرفون بحكمة وتروٍ”.

وأضاف أن “هذا ما يجب فعله من أجل أن نجد قاعدة تفاهم مشتركة حول مستقبل الأيام المقبلة في الشأن الحكومي”.

وأعلن الحريري، السبت الماضي، استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلًا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود “مخطط لاغتياله”.

وأرجع قراره إلى مساعي إيران لخطف لبنان، وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه.