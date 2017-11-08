المسماري: الجيش الليبي يتعرض لمؤامرة وهناك محاولات لإفشال اجتماعات القاهرة

قال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن هناك من حاول التشويش على مؤتمر الضباط في القاهرة، وهناك مؤامرة ضد الجيش”.

وكشف المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، عن “توصل الضباط المجتمعين في القاهرة من جميع مناطق ليبيا إلى اتفاق بخصوص العلاقة بين القوات العسكرية والقيادة المدنية”، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات “بلورت فكرة إعادة هيكلة الجيش”.

وأضاف أن “مخرجات اللقاءات في مصر قيد الدراسة داخل قيادة الجيش”، مشيرًا إلى أن الجيش “جاهز لبسط الأمن ونفوذ الدولة الليبية ومنع أي تدخل خارجي”.

وشدد على أن “ليبيا لا تقوم إلا بمؤسسة عسكرية وجيش قوي ونحن أقوياء بالإرادة”.

ودعا إلى “عدم الامتثال لأي أوامر قبض لا تخضع للإجراءات القانونية من مأموري الضبط القضائي، قائلا إن “أي إجراءات قبض دون أمر إحضار من النيابة العسكرية لا يعتد بها”.

وحول الوضع في ورشفانة قال المسماري إن “هناك انشقاقات في ورشفانه وشراء ذمم، والساعات القادمة ستكشف الحقائق”.