برلماني ليبي: مؤتمر غسان سلامة “الجامع” لن ينجح

قال برلماني ليبي، إن دعوة المبعوث الأممي إلى بلاده غسان سلامة لعقد مؤتمر جامع “لن تنجح”.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء. عن النائب الصالحين عبد النبي، أن “مجلس النواب عقد أمس، جلسة للوصول إلى صيغة نهائية بشأن المقترحات الأممية المتعلقة باتفاق الصخيرات السياسي”، لافتا إلى أن “المجلس سيرسل قراراته النهائية إلى المبعوث الأممي”.

ودعا عبد النبي، “الليبيين إلى دعم المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل بسط سيطرتها على عموم البلاد”.

يشار إلى أن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، أعلن في وقت سابق، عن توجه لعقد “مؤتمر وطني جامع” بمشاركة جميع الأطراف الليبية بمن فيهم أنصار النظام السابق في محاولة منه لحل الأزمة الليبية والذهاب إلى الانتخابات.

واعتبر سلامة، أن التحضيرات لعقد “المؤتمر الجامع” تسير على قدم وساق، ومهما كانت نتيجة الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكداً أن هذا المؤتمر مندرج ضمن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية.