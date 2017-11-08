نبيه بري: الحكومة قائمة رغم استقالة الحريري المفاجئة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، على أن الحكومة لا تزال قائمة رغم استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري المفاجئة.

وقال بري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن “الاستقالة التي أعلنها الحريري من السعودية بهذا الشكل، لن تغير من كامل أوصاف الحكومة”.

وذكر بري، أن “اللبنانيين رغم كل الأزمات التي واجهتهم، استطاعوا تجاوز كل الصعاب متسلحين بوحدتهم وتحصين ساحتهم الداخلية”.

وأعلن الحريري السبت الماضي، استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه “يعتقد بوجود مخطط لاغتياله”.

وأرجع قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وفي أعقاب ذلك قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه “لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه”.