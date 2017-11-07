مستشارة الأسد: استفتاء كردستان يبنبغي أن يكون درسًا لأكراد سوريا

وجّهت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، الثلاثاء، تحذيرًا مبطنا لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسيطر حاليًّـا على مدينة الرقة، مشيرة إلى أن استفتاء كردستان العراق ينبغي أن يكون درسًا لأكراد سوريا.

وقالت شعبان إن ما حدث في إقليم كردستان العراق “ينبغي أن يكون درسًا” للقوات الكردية، في إشارة إلى الاستفتاء الذي جرى في الإقليم الشهر الماضي والنتائج السياسية التي ترتبت عليه.

وأضافت شعبان إن”الحكومة السورية لن تتخلى عن مدينة الرقة التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بعدما طردت تنظيم داعش الشهر الماضي”.

وتتكون قوات سوريا الديمقراطية من عدة فصائل تنتمي في معظمها للمكون الكردي، وتحظى برعاية من قوات التحالف الدولي التي قدمت لها دعمًا جويًّا في معظم معاركها ضد تنظيم داعش.

وبشأن تواجد قوات أجنبية على الأراضي السورية، أكدت شعبان أن الحكومة السورية تتعامل مع تركيا وامريكا كدولتي احتلال قائلة “الأتراك والأمريكيين يتواجدون على أراض سورية بشكل غير قانوني وإن الحكومة السورية ستتعامل معهم كدول محتلة”.