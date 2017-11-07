البرلمان الليبي يُحيل ملف ورشفانة إلى الجيش (فيديو)

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب قرّر في جلسته المعلّقة من الأسبوع الماضي والتي استأنفها اليوم تكليف لجنة الحوار بمتابعة قضية ورشفانة مع القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة المؤقتة.

وأكد على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والتعامل مع ملف المطلوبين بشكل أمني من قبل الأجهزة الأمنية المختصة والقوات المسلحة الليبية.

وقال “بليحق” خلال تصريح نشرته إدارة الإعلام في مجلس النواب الليبي إن “البرلمان حسم الاستمرار في الحوار القائم برعاية الأمم المتحدة، واستمرار لجنة الحوار في العمل دون انقطاع”.