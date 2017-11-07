الأمم المتحدة تطالب كردستان باحترام قرار القضاء العراقي برفض الانفصال

طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، يوم الثلاثاء، إقليم كردستان بـ”احترام” قرار القضاء العراقي بعدم دستورية انفصال أي إقليم في البلاد.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الإثنين:” إن دستور البلاد لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكوناته”، في إشارة إلى استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم كردستان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن “الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية، بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة البلاد، لذا على حكومة إقليم كردستان الاعتراف بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية، والتأكيد على الالتزام بالدستور”.

ودعت البعثة الأممية إلى الحوار بين بغداد وأربيل بروح من الشراكة واحترام الدستور، الذي يحترم في حد ذاته، الحقوق الدستورية للإقليم، كما أعربت عن استعدادها للمشاركة في الحوار “إذا طُلب منها ذلك”.

وطالبت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، إقليم كردستان، بـ”إعلان التزامه الواضح” بعدم الانفصال عن العراق، استجابةً لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم جواز انفصال أي مكون عن البلاد.