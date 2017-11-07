الملك سلمان يبحث مع عباس مستجدات الوضع الفلسطيني‎

بحث الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في الرياض، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن الملك سلمان، أقام حفل استقبال رسمي للرئيس الفلسطيني، قبل أن يعقدا جلسة المباحثات في قصر العاهل السعودي.

وتأتي زيارة عباس إلى الرياض، بعدما سلّمت حركة حماس الأسبوع الماضي إلى السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة، الذي تسيطر عليه منذ أكثر من 10 سنوات، في خطوة تشكل اختبارًا لاتفاق المصالحة، الذي أبرم الشهر الماضي، برعاية مصر.

وكان عباس التقى الإثنين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في منتجع شرم الشيخ؛ لبحث العلاقات الثنائية، وملف المصالحة، وعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح المصدر، أن عباس أطلع السيسي على “آخر التطورات السياسية والجهود الأمريكية المبذولة؛ لإحياء عملية السلام، وكذلك تطورات ملف المصالحة الوطنية”، مؤكدًا حرصه على إنجاح الجهود المصرية المبذولة في هذا الملف.