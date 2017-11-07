الصدر يأمر مقاتليه بمغادرة كركوك خلال 72 ساعة

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أمرًا لمقاتليه بمغادرة محافظة كركوك، شمالي العراق، وإغلاق مقراتهم فيها، خلال 72 ساعة.

وقال مكتب الصدر الإعلامي، في بيان له: “على الإخوة المجاهدين الأحبة في سرايا السلام، عدم التواجد في محافظة كركوك، وينبغي غلق كل مقراتهم فورًا، خلال 72 ساعة”.

وشدد البيان، على أن “زمام الأمور في تلك المحافظة، وكافة المحافظات، يجب أن تكون تدريجيًا، بيد القوات الأمنية حصرًا”.

يشار إلى أن قوات “البيشمركة” الكردية، وهي حرس إقليم كردستان، و”الآسايش” وهي قوات أمن الإقليم، كانتا تسيطران كليًا على إدارة الملف الأمني، داخل كركوك، حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين سيطرت القوات العراقية على المحافظة.

وتصاعد التوتر بين العراق وإقليم كردستان، عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية على عدم دستوريته.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية، بدأتها في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى، من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي “البيشمركة” مقاومة.