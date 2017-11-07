البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الحوار السياسي

عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة في مقره في مدينة طبرق، شرق ليبيا، لاستكمال مناقشة الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في تونس الشهر الماضي.

وقال مصدر برلماني لـ “إرم نيوز” إن جلسة اليوم ستناقش نتائج جولات الحوار مع المجلس الأعلى للدولة التي انعقدت في تونس برعاية الأمم المتحدة، والجولة المقبلة من الحوار الذي يستهدف تعديل الاتفاق السياسي.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق استئناف رئاسة مجلس النواب للجلسة المعلقة من الأسبوع الماضي لاستكمال النقاش حول الحوار.

وأوضح بليحق أن جلسة اليوم تشهد استئناف مناقشة ما توقفت عليه رئاسة المجلس والأعضاء الأسبوع الماضي بشأن الحوار السياسي.

وكانت الجلسة السابقة، علقت لمزيد من المشاورات بين أعضاء المجلس.

يشار إلى أن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، أعلن يوم الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن نهاية الجولة الثانية من حوار تونس بين الفرقاء الليبيين دون تقدم في النقاط محط الخلاف، مشيراً إلى وجود توجه لعقد جولة ثالثة قد تكون الأخيرة في مسار الحوار الليبي الهادف إلى تعديل الاتفاق السياسي.