البحرية الليبية ومنظمة ألمانية تتبادلان الاتهامات بعد غرق 5 مهاجرين

اتهم حرس السواحل الليبي منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، بالتسبب بمقتل 5 مهاجرين، أمس الاثنين.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن “تدخل المنظمة في عمليات الإنقاذ أربكهم، وأحدث فوضى خلال عملية الإنقاذ وانتشال الجثث”.

وأشار المكتب إلى أنه “وسط عملية إنقاذ مهاجرين تعطل محرك قاربهم المطاطي، تسبب ظهور سفينة تتبع منظمة سي ووتش غير الحكومية الألمانية، بحدوث فوضى وإرباك بين المهاجرين، فجميعهم يريدون التوجه إلى سفينة المنظمة الألمانية، حتى أولئك الذين تم إنقاذهم وإركابهم على متن زورق حرس السواحل”.

وبين أن “المنظمة الألمانية رفضت تعليمات حرس السواحل بالمغادرة والابتعاد؛ ما تسبب في مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولتهم الوصول لسفينة المنظمة”.

ولفت حرس السواحل إلى أن الزورق الليبي تمكن من إنقاذ 47 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 30 امرأة وطفل واحد كانوا جميعهم على متن القارب المطاطي، وذلك على بعد 30 ميلًا شمال منطقة سيدي بلال الليبية.

بدوره، وصف المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية أيوب قاسم، اتهامات المنظمة الألمانية للبحرية الليبية بأنها “مجرد ادعاءات وافتراءات”.

وقال قاسم في بيان إن “المنظمة تنتهج سلوكًا متعاليًا متعجرفًا ولا تقول الصدق”.

وأضاف: “لقد خبرنا هذه المنظمة ونعرف أن ظاهرها رحمة وباطنها العذاب، متوعدًا بإظهار ما وصفه الحقائق التي تظهر الوجه الخفي للمنظمة”.

وكانت المنظمة نددت بما وصفته بـ”السلوك العنيف” من جانب خفر السواحل الليبي، في الحادثة التي أدت إلى مقتل 5 مهاجرين، بينهم طفل أمس في البحر المتوسط.