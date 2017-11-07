السنيورة: الحريري عائد إلى لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري “عائد إلى لبنان”.

وأضاف السنيورة في تصريحات صحفية بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه “على تواصل مع الرئيس الحريري وهو عائد إلى لبنان”.

وأكد، أن “الأولوية هي لعودته، ثم حل المشكلات المتراكمة، بمزيد من الوحدة”.

ويترأس السنيورة كتلة “المستقبل” في البرلمان اللبناني، التابعة لـ”تيار المستقبل” الذي يتزعمه الحريري.

وغادر الحريري لبنان، الجمعة الماضية، متوجهاً إلى السعودية، وأعلن السبت، من الرياض، استقالته من منصبه، عبر خطاب تلفزيوني، مرجعاً قراره، إلى “مساعي إيران لخطف لبنان، وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وغادر الحريري الثلاثاء، الرياض، متجهًا إلى أبو ظبي، للقاء ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسب ما أعلن بيان، صادر عن مكتب الحريري الإعلامي.

وأمس الإثنين، بحث الحريري مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأوضاع في لبنان.