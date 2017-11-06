عمر البشير يعلن الطوارئ بولاية “الجزيرة” ويحل برلمانها

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الاثنين، حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وحل المجلس التشريعي (برلمان الولاية).

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن “رئيس الجمهورية أصدر مرسومًا جمهوريًا بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة”.

وذكرت أن “الرئيس أصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ بالولاية، وأن المرسوم الجمهوري ألزم جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لتنفيذه بشكل فوري”.

وأوضحت أن “قرار حل البرلمان جاء استنادًا إلى أحكام الدستور الانتقالي لعام 2005”.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة للمجلس التشريعي للولاية، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية، أشارت كذلك إلى أن والي “الجزيرة” محمد طاهر ايلا، رفع توصية لرئيس البلاد بحل برلمان الولاية وإجراء انتخابات في غضون 60 يومًا.

ونشبت خلافات بين الوالي وأعضاء في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، الأسبوع الماضي، أدت إلى فصل 19 عضوًا من قيادات الحزب، وهم أعضاء في المجلس التشريعي، والذي يبلغ عدد أعضائه 94 عضوًا.

وتعود جذور الخلاف بين الوالي وحكومته، وبرلمان ولايته (المنتخب في 2015) إلى اتهام النواب للأول بـ”الانفراد” في اتخاذ القرارات، بينما يدفع مؤيدو الوالي بأنه “يقود حملة تصحيحية”، وسبق للبرلمان أن أسقط خطاب الوالي للسياسات والميزانية عام 2016.