بارزاني: سنراجع علاقاتنا مع واشنطن بسبب دعمها بغداد

قال رئيس إقليم كردستان المستقيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الاثنين، إن أربيل ستراجع علاقاتها مع الولايات المتحدة بسبب دعمها لحكومة بغداد ضد الإقليم، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تضررت بشدة بعد انتشار القوات العراقية التابعة لبغداد في المناطق المتنازع عليها.

وأوضح بارزاني في أول مقابلة له عقب استقالته خلال حديثه لإذاعة NPR الأمريكية، “إنه ليس نادماً على الاستفتاء الذي نظمته حكومة إقليم كردستان للانفصال عن العراق في سبتمبر(أيلول) الماضي، بالرغم من العواقب”.

ولفت بارزاني إلى أنه “بعد إجراء الاستفتاء، توقعنا إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات اقتصادية ضدنا، ولكن لم نكن ننتظر هجوما عسكريا من العراق علينا”.

ووصف بارزاني موقف روسيا بشأن إجراء الاستفتاء وما تبعه من مواجهات بين قوات البيشمركة والقوات العراقية بأنه “أكثر إيجابية من الموقف الأمريكي”.