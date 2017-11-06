السويحلي يعلن التوصل لاتفاق بشأن حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، أمس الاثنين، إن وفدي المجلس الذي يقوده، والبرلمان المتمركز شرق ليبيا، اتفقا -تقريبًا- على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة وعملية اختيارها.

وأضاف السويحلي، في تصريح صحفي، أن “الهدف من هذه الحكومة هو تشكيل إدارة تتولى الحكم لحين إجراء انتخابات، وهو الأمر المتوقع في أواخر العام المقبل، ومساعدة البلاد على الخروج من سنوات الفوضى التي عطلت إنتاج النفط، وأحدثت فراغًا أمنيًا زعزع استقرار المنطقة”.

لكنه نوه إلى أن “العقبة الآن بشكل أساس، تتعلق بالجيش وكيف ستتم إدارته ومن سيكون المسيطر”.

وتابع: “موقفنا هو أننا نحتاج لحل عسكري مهني موحد، ونحتاج لجيش ليبي تحت قيادة مدنية؛ إذ ينبغي ألا نركز على شخصيات من يريد قيادة هذا الجيش”.

وتحاول الأمم المتحدة إحياء اتفاق أبرم في أواخر 2015 لإنهاء الصراع الذي اندلع بعد الانتفاضة في 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.