نبيه بري: من السابق لأوانه الحديث عن استقالة حكومة الحريري

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إن “من المبكر التحدث عن استقالة حكومة أو تأليف حكومة”، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأحد، أنه لن يبت في أمر الاستقالة لحين عودة الحريري إلى لبنان من السعودية، حيث أعلن استقالته.

وذكر بري في بيان نقله التلفزيون، أنه يوافق على ما ذهب إليه عون.

وأشار بري إلى “أن التفاهم كامل وتام ومنجز مع رئيس الجمهورية في الأزمة الراهنة، وعلمت أن بيانا صدر عن رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالاستقالة وأنا أؤيد هذا البيان حرفيا”.