الأردن ينفي أي دور في تسهيل زيارات السياح الإسرائيليين إلى لبنان

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الإثنين، إن ما تداولته وسائل إعلام عبرية، حول “تسهيل” زيارة سياح إسرائيليين إلى لبنان عبر أراضي المملكة عارٍ عن الصحة.

وأضاف في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن “الأردن لم يقم بأي دور لتسهيل وتنسيق حركة السياح من حملة الجوازات الإسرائيلية للقدوم إلى لبنان”.

وأشار المصدر إلى أن “الجانب الأردني اعتاد على ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية، كونها تنسج القصص والأحداث البعيدة عن الحقيقة حول المملكة بشكل مستمر”.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد زعمت أن مئات الإسرائيليين يصلون إلى لبنان، عبر الحدود مع الأردن، كسياح حاملين جوازات عبور فلسطينية.

وقالت إن “السياح يصلون إلى لبنان ضمن مجموعات تضم مسيحيين من حملة الجوازات الإسرائيلية لزيارة الأماكن المسيحية المقدسة، حيث تحتوي المجموعة الواحدة على 50 شخصاً”.

وبينت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن “هذه الرحلات ينظمها قساوسة من منطقة الجليل وتستمر أسبوعاً واحداً”.

وعن آلية السفر، أكد أحد منظمي الرحلات لصحيفة “هآرتس”، أنه “يتوجب أولاً على الشخص الراغب بزيارة لبنان، تسجيل نفسه في كنيسة، على أن يتم نقل أسماء الأشخاص المسجلين لشركة تنظم الرحلات عبر الكنيسة المارونية اللبنانية”.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك “تُنقل القائمة إلى وزارة الداخلية الفلسطينية التي تقدم إليهم جوازات سفر، وبعدها ينتقل السياح برفقة قسيس إلى الأردن، حيث يتم ختم جوازاتهم الإسرائيلية”.