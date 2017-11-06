المحكمة الاتحادية بالعراق تحسم مصير انفصال إقليم كردستان

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسم المحكمة.

وجاء الحكم استجابة لطلب من الحكومة بوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.

وهذه المحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية في بغداد والمناطق بما يشمل إقليم كردستان.

وكان إقليم كردستان أجرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، استفتاء للاستقلال عن العراق، وهو الاستفتاء الذي أيده 92% من المشاركين فيه، بحسب ما أعلنت حكومة كردستان العراق.

ونشب خلاف كبير بين بغداد وإقليم كردستان، أفضى إلى اتخاذ الحكومة المركزية في بغداد سلسلة إجراءات ضيقت فيها الخناق على حكومة الإقليم ومنها السيطرة على المناطق المتنازع عليها مثل محافظة كركوك الغنية بالنفط، والتي كانت أربيل تسيطر عليها.

وكان من نتائج إجراءات حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التصعيدية تجاه قرار استفتاء استقلال الإقليم، إعلان مسعود بارزاني التنحي عن رئاسته للإقليم والاكتفاء بقيادة قوات البيشمركة.