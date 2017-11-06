عباس يزور السعودية ويلتقي الملك سلمان

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ،أن عباس “سيزور الرياض ،الاثنين، ويلتقي بالعاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان”.

ونقلت الوكالة عن السفير الفلسطيني لدى الرياض ،بسام الآغا، قوله:” إن زيارة الرئيس للرياض ؛تأتي ضمن استمرار الاتصالات الثنائية، وترسيخ العلاقات بين البلدين، إضافة إلى إطلاع العاهل السعودي على آخر تطورات القضية الفلسطينية”.