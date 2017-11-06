بريطانيا ترحل ليبيين متطرفين من مطار هيثرو إلى تركيا

أوقفت السلطات البريطانية طارق بلعم شقيق المتطرف زياد بلعم في مطار هيثرو عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه وترحله إلى تركيا، وفق خبر لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة.

وأضافت أن سلطات المطار رحلت أيضًا أحد قادة مجلس شورى بنغازي، و آمر كتيبة شهداء الزنتان أحمد المجبري إلى تركيا ، بعد أن أبلغ فور وصوله المطار أن إقامته ملغاة.

ويعتبر طارق بلعم من المتطرفين، في حين يترأس شقيقه زياد كتيبة عمر المختار التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي في ليبيا وسبق أن شارك في الهجوم على مناطق الهلال النفطي، في حين أن المجبري هدد بمعركة طويلة الأمد ضد الجيش الوطني في أوج اشتعال معركة الكرامة ضد الجماعات المتشددة في بنغازي قبل أن يغادر إلى بريطانيا بعد زواجه من سيدة تحمل الجنسية البريطانية وحصوله على إقامة عن طريقها.