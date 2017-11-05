السعودية تعيّن سفراء جددًا في لبنان والعراق (أسماء)

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعيين سفراء جدد لدى منظمات ودول، أبرزها العراق، ولبنان.

وأدَّى السفراء الجدد، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليمثلوا المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوربي، وجمهوريتي العراق ولبنان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن السفراء الجدد، هم “كل من المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي زهير بن محمد الإدريسي، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي”.

كما أدَّى القسم وفق الوكالة الرسمية، السفير السعودي الجديد لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، والسفير الجديد لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن محمد اليعقوب.

وحضر أداء القسم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.