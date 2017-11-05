الجيش اللبناني يرد على الحريري: لم يتبين لنا أي مخطط اغتيال

أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه لم يتبين له وجود أي مخطط لوقوع عمليات اغتيال في البلاد.

وأوضح الجيش في بيان صدر عنه الأحد، أن “قيادة الجيش تشير إلى أنه بنتيجة التوقيفات والتحقيقات والتقصيات التي تجريها باستمرار، إضافة إلى المعطيات والمعلومات المتوافرة لديها، لم يتبين لها وجود أي مخطط لوقوع عمليات اغتيال في البلاد”.

من جانبها، أكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في وقت سابق، أنها “ليست مصدر الأنباء التي تحدثت عن إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري“، مشددة على أنها “لا تملك معلومات حول هذا الأمر”.

وكان الحريري، قال في كلمة أعلن فيها استقالته من الرياض، إن “الوضع في لبنان، بات يشبه الوضع قبيل اغتيال والده رفيق الحريري”.

وأعرب الحريري عن خشيته من تعرضه للاغتيال، قائلًا: “لمست ما يحاك سرًا لاستهداف حياتي”.