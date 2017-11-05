إضراب ومظاهرات في ريف حلب الشرقي ضد الوحدات الكردية

بدأت وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا بفض إضراب ينفذه أهالي مدنية منبج في ريف حلب الشرقي اليوم الأحد، احتجاجًا على قرار فرض التجنيد الإجباري .

وقال سكان محليون في مدينة منبج إن العشرات من عناصر وحدات الحماية الكردية الذين قدموا من مدينة عين العرب وصرين وباقي مناطق ريف حلب الشرقي داهموا أحياء الصناعة والسوق المغطى وشارع الرابطة وحي السرب، وقاموا بكسر أقفال المحال التجارية المغلقة تنفيذًا للإضراب، واشتبكوا مع الأهالي بالأيدي وهددوا كل من يغلق محله بالترحيل من المدينة .

وأكد السكان أن ” أسواق مدينة منبج بكاملها تعيش حالة إضراب، وأن المئات من سكان أحياء المدينة خرجوا بمظاهرات تهتف ضد وحدات الكردية والمجلس العسكري وقوات قسد، وقام الأهالي بتكسير كاميرات المراقبة التي تم وضعها في عدد من محاور المدينة، إضافة إلى نزع الصور والأعلام التي تنشرها الوحدات الكردية “.

وأفرجت الوحدات الكردية عن أحد شيوخ العشائر العربية بعد اعتقال دام أسبوعًا، وأسهم اعتقاله في تأجيج حركة الإضراب والاحتجاجات .

وقال محمد أبو سلطان أحد أقرباء الشيخ أبو خلف السلطاني شيخ عشيرة البوسلطان: ” تم اعتقال الشيخ أبو خلف منذ أيام لأنه عارض فرض التجنيد الإجباري على الشباب، خاصة الذين قدموا من تركيا لقضاء أجازة العيد عند ذويهم، وتم الإفراج عنه يوم أمس بعد الضغوط التي فرضت على الوحدات الكردية المحتلة “.

وأضاف أبو سلطان :” أغلب أبناء العشائر العربية ضد التجنيد وضد إجراءات الوحدات الكردية الانفصالية، ونحن إذا كان لا خيار أمامنا من التجنيد، سوف يذهب أبناء العشائر العربية للخدمة في الجيش السوري لا أن يذهبوا للخدمة وتمجيد الإرهابي عبد الله اوجلان “.

وقال أبو سلطان ” لم تقتصر المظاهرات والإضراب على مدينة منبج ، بل امتد إلى الريف، حيث شهدت قرى هدهد والياسطي وعيوش وعين النخيل خروج مظاهرات ضد قرار التجنيد، وضد الوحدات الكردية “.