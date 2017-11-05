4 قتلى و6 جرحى من “سرايا السلام” بانفجارين في كركوك

قال مصدر أمني عراقي إن قتلى وجرحى سقطوا، اليوم الأحد، في تفجيرين ضربا وسط مدينة كركوك شمالي البلاد، وأوقعا قتلى وجرحى.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي أن “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في شارع الأطلس وسط مدينة كركوك”.

وأضاف أن انفجارا ثانيا وقع على مقربة من الأول لكن لم تتضح طبيعته على الفور.

وأشار العبيدي إلى أن قتلى وجرحى سقطوا جراء التفجيرين، مرجحا وقوف تنظيم داعش وراءهما.

وذكر مصدر أمني آخر أن الانفجار الأول نفذه انتحاري فجّر نفسه أمام مقر لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة غير رسمية.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية إن اعتداء إرهابيا مزدوجا نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين قرب حسينية خزعل التميمي في شارع أطلس وسط مدينة كركوك، أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 16 آخرين كمعلومات أولية عن الحادث.‎

ووصلت قوة من الجيش العراقي إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا ومنعت المواطنين من الاقتراب منه تحسبًا لتفجيرات أخرى.

وتشغل ميليشيات الحشد الشعبي، ومنها وحدات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل خروجهم من المدينة عندما سيطرت عليها القوات العراقية قبل أسابيع.

وشهدت مدينة كركوك أوضاعا أمنية متردية بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي عليها واستيلائها على مقرات الأحزاب الكردية، في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه تم إخراج كل الفصائل المسلحة من المدينة، لكن مراقبين يرون أن هذا مجرد إعلان لم يتبعه انسحاب حقيقي للميليشيات.