كردستان: نجري مفاوضات مع إيران لإعادة فتح المنافذ الحدودية

أعلن ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في إيران ناظم دباغ اليوم الأحد، أن الإقليم يجري مفاوضات مع الحكومة الإيرانية، بهدف إعادة فتح المنافذ الحدودية التي أغلقتها طهران عقب إجراء استفتاء الانفصال في الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وأغلقت السلطات الإيرانية منتصف الشهر الماضي، الحدود والمنافذ البرية مع الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية عن دباغ، قوله إن “المفاوضات مع إيران مستمرة لإعادة فتح منفذي حاج عمران وبرويز خان”، مشيراً إلى أن “الإيرانيين أبلغونا باستعدادهم لإعادة فتح جميع المنافذ الحدودية مع الإقليم، إذا توصلت بغداد وأربيل إلى توافق ينهي الأزمة الحالية”.

وتشترك حكومة إقليم كردستان مع إيران بأربعة منافذ حدودية، هي حاج عمران وباشماخ وبرويز خان إضافة إلى منفذ كرمك.

وفي الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت السلطات الإيرانية فتح منفذ “باشماخ” التابع لمحافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

ويعد المنفذ من المعابر الكبيرة، ويربط بين محافظة السليمانية وإيران، في حين بلغت إيراداته المالية خلال العام الماضي 217 مليون دولار.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن “إيران سترفع القيود المفروضة على الحدود مع إقليم كردستان العراق”.