الشرطة الإيطالية تصادر 100 طن من الديزل المُهرب في سفينة أبحرت من ليبيا

صادرت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أكثر من 100 طن من الديزل المهرب من سفينة أبحرت من ليبيا، واعتقلت قبطانها بتهمة تهريب وغسيل الأموال.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان صدر عن شرطة الأموال في بلدة سرقوسة، إن السفينة التي كانت ترفع علم توجو كانت تحمل الوقود في عدة صهاريج مخبأة إلى جانب نحو 11 طنًا من السجائر المهربة.

ووضعت الشرطة قبطان السفينة الإندونيسي البالغ من العمر 25 عامًا رهن التحفظ المنزلي، ولم يتم القبض على أفراد الطاقم الأربعة الآخرين وهم إندونيسيون.

وقال البيان إنه تم اعتراض السفينة في مياه صقلية في 25 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ومازال الإدعاء في صقلية يجري تحقيقات لتحديد من أين جاء هذا الوقود وأين كان سيباع.

واعتقلت شرطة صقلية الشهر الماضي 6 أشخاص من بينهم رجل عصابات، وأصدرت أوامرًا بالقبض على 3 آخرين لإدارتهم شبكة ليبية، لتهريب الوقود باعت كميات من الديزل بما لا يقل عن 30 مليون يورو أي ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي في محطات بنزين في إيطاليا وأوروبا.