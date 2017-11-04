وليد جنبلاط : لبنان أضعف من أن يتحمل تداعيات استقالة الحريري

قال زعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط، اليوم السبت، بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، إن لدى لبنان ما يكفيه من مشكلات، وهو أضعف من تحمل تداعيات مثل هذه الاستقالة، التي سيكون لها تأثير سلبي هائل.

وأعلن سعد الحريري في خطاب استقالته اليوم السبت، إنه كان هدفًا لمؤامرة اغتيال، وهاجم إيران وحليفتها في لبنان جماعة حزب الله.

ودفعت استقالة الحريري لبنان مجددًا إلى واجهة الصراع الإقليمي، ومن المرجح أن تتسبب في تفاقم حدة التوتر الطائفي بين السنة والشيعة في لبنان.

وأضاف جنبلاط وهو أحد أكثر السياسيين اللبنانيين تأثيرًا بالإستقالة، “أنا قلق بشأن الاقتصاد بالطبع كما أنني قلق بشأن السياسة، لا نملك القدرة على قتال الإيرانيين من داخل لبنان”.

ودعا جنبلاط، الذي وصف استقالة الحريري بأنها أمر “يستعصي على الفهم”، للوساطة مع حزب الله في لبنان والانتظار، حتى تسمح ظروف الإقليم بإقامة حوار بين السعودية وإيران.

يشار إلى أن الدروز أقلية مهمة في حكومة لبنان متعددة الطوائف، وأن وليد جنبلاط يلعب دورًا محوريًا في السياسة اللبنانية.