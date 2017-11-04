أنباء عن محاولة اغتيال الحريري قبيل مغادرته بيروت

كشف موقع “ليبانون ديبايت”، مساء اليوم السبت، أن الأمن اللبناني نجح في إفشال محاولة لاغتيال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري قبل مغادرته بيروت.

ونقل الموقع، عن ما أسماها بـ”معلومات خاصة”، أن “فرع المعلومات كان قد أحبط محاولة لاغتيال الرئيس سعد الحريري قبل مغادرته بيروت بساعات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المحاولة ولا الجهات التي كانت تخطط لها.

ومعلوم، أن الحريري كشف في خطاب استقالته اليوم أنه لمس محاولات لاستهداف حياته، مؤكدًا أن لبنان يعيش أجواء شبيهة بتلك التي كانت سائدة قبيل اغتيال والده رفيق الحريري.