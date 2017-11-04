هل يناقش ترامب وبوتين تسوية لأزمة سوريا في لقاء بفيتنام؟

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم السبت: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ، قد يناقشان تسوية لأزمة سوريا، خلال قمة اقتصادية آسيوية مقررة في فيتنام، الأسبوع المقبل.

وتفاقم توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن، منذ أن التقى بوتين وترامب للمرة الأولى، خلال قمة لمجموعة العشرين في هامبورغ في يوليو/ تموز، حين تطرق النقاش إلى ما أثير حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، لكنهما اتفقا بالتركيز على تحسين العلاقات.

وتصاعد التوتر بشأن الصراع في سوريا، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)؛ لعرقلة خطة بالأمم المتحدة، لمواصلة تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية.

ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله: إن تسوية بشأن سوريا “تخضع للنقاش”؛ لإدراجها على جدول أعمال اجتماع محتمل بين الرئيسين، مضيفاً أن من مصلحتهما المشتركة، أخذ الوقت الكافي في مناقشة القضية.

وقال بيسكوف: “يتطلب الأمر، التعاون بطريقة أو بأخرى”.

وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز” الأسبوع الماضي: إن من المحتمل أن يلتقي مع بوتين خلال جولته الآسيوية.

وأضاف: “قد نعقد اجتماعًا مع بوتين، ” وتابع “بوتين مهم للغاية ؛ لأن بإمكانهم مساعدتنا بشأن كوريا الشمالية وسوريا، وعلينا أن نتطرق إلى أوكرانيا”.