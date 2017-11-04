هكذا علّق الوزير السعودي ثامر السبهان على استقالة الحريري

ألمح وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية، ثامر السبهان، اليوم السبت، لتصعيد مقبل في لبنان يستهدف حزب الله بعد أن أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من منصبه.

وقال السبهان في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إن “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر”، في إشارة كما يبدو إلى حزب الله الذي عزا سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة لعلاقته الوثيقة بإيران وسياستها.

ويعد كلام السبهان المقتضب أول تعليق سعودي رسمي على استقالة سعد الحريري، بالرغم من عدم تأكيد السبهان لذلك.

وأعلن الحريري استقالته في خطاب تلفزيوني تم بثه من العاصمة السعودية الرياض التي كان الحريري ضيفاً فيها قبل أيام قليلة، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوزير السبهان.

وشكّلت استقالة الحريري مفاجأة غير متوقعة انعكست في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وخارجها.

ومع ذلك فإن الترقب كان سيد الموقف في لبنان طوال الأيام الماضية التي ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بنزع سلاح حزب الله الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن غير الواضح ما هي الخطوة المقبلة التي سيشهدها لبنان، والتي ألمح لوجودها السبهان قبل أيام عندما التقى الحريري في الرياض.

وقال السبهان إن اجتماعا مطولا ومثمرًا عقد مع الرئيس سعد الحريري، حيث تم الاتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني.

وكان السبهان قد أشار لاحتمال المواجهة مع الحزب في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا: “للجم حزب الميليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا والعمل الجاد على تقليمه داخليًا وخارجيًا ومواجهته بالقوة”.

وفي خطاب الاستقالة أعرب الحريري عن خشيته من تعرضه للاغتيال، مضيفا: “لمست ما يحاك سرًا لاستهداف حياتي”، مشيرًا إلى أن المرحلة تشبه المرحلة التي سبقت اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأشار الحريري إلى الأسباب التي دفعته للاستقالة بقوله إنه يشعر بوجود دولة داخل الدولة، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

وشدد على رفضه استخدام سلاح الحزب ضد اللبنانيين والسوريين، وقال إن “تدخل حزب الله تسبب لنا بمشكلات مع محيطنا العربي”.

وبشأن إيران، قال إنها تسيطر على المنطقة وعلى القرار في سوريا والعراق، متابعًا أن لديها “رغبة جامحة في تدمير العالم العربي”.

وقال الحريري: “أينما حلّت إيران يحل الخراب والفتن”، مشددًا على أن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.