الرئيس اللبناني ميشال عون: الحريري أبلغني هاتفياً بالاستقالة وننتظر عودته

قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت: إن رئيس الوزراء سعد الحريري اتصل به هاتفيًا من خارج لبنان؛ للإبلاغ باستقالة حكومته.

وقال المكتب: “تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء السيد: سعد الحريري، الموجود خارج لبنان، وأعلمه باستقالة حكومته”.

وأضاف: إن عون ينتظر عودة الحريري إلى بيروت “للاطلاع منه على ظروف الاستقالة”.

وجاءت الاستقالة قبيل ساعات من زيارة عون المقررة إلى الكويت، غدًا الأحد.

وتولى الحريري رئاسة الوزراء في أواخر العام الماضي، بعد اتفاق سياسي، أتى بميشال عون، حليف حزب الله، إلى سدة الرئاسة.

ووصف السياسي الماروني اللبناني النائب: دوري شمعون، استقالة الحريري بأنها “قد توصل البلد الى وضع من الحيرة، التي يصعب معها التنبؤ بالنتائج، وهذا أمر غير مريح، بالرغم من أننا كنا غير متفقين مع الرئيس الحريري على بقائه في الحكومة”.

وطالب شمعون من المجتمع الدولي، “وضع حد للتدخلات الإيرانية غير المقبولة في دول المنطقة”، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.