السفير العراقي في السعودية: فتح منفذ عرعر الحدودي أمام الشاحنات خلال أيام

قال السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية الدكتور رشدي العاني إن منفذ جديدة عرعر مفتوح رسمياً، وهناك صيانة في الجانب العراقي ستكتمل خلال أيام قليلة، وستبدأ الشاحنات بالدخول إلى العراق عن طريقه، وستكون البداية بساحة جمركية للتبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح العاني في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية، أنه يجري العمل على تحضير دخول السعوديين إلى العراق، بعد أن يصبح الطريق إلى بغداد سالكاً وآمناً، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تواجه بعض الصعوبات على المستويين الفني والإداري.

وتحدث السفير العراقي عن منفذ جميما من جهة مدينة رفحاء قائلاً: “المنفذ يحتاج لبناء من الجانبين، والقرار صدر بفتحه، والعمل مستمر لإنشاء المجمعين الحدوديين بين السعودية والعراق، وحين يتم الانتهاء منهما ستباشر الدوائر المعنية عملها في المنفذين”.

وعن التبادل التجاري بين البلدين، نوّه العاني إلى أن “هناك وفودًا رسمية من البلدين ستصل إلى الرياض وبغداد ، مثل وفد رجال الأعمال العراقي برئاسة وزير التجارة، إضافة إلى وفود رسمية على مستوى الوزراء سيعلن عنها في حينه”.