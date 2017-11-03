مسؤول إيراني: قوات الحكومة السورية ستتقدّم لتحرير الرقة قريبًا

قال مساعد كبير للمرشد الأعلى الإيراني اليوم الجمعة إن قوات الحكومة السورية سوف تتقدم قريبا للسيطرة على مدينة الرقة التي انتزعت قوات تدعمها الولايات المتحدة السيطرة عليها من تنظيم داعش الشهر الماضي.

واتهم علي أكبر ولايتي الولايات المتحدة بالسعي لتقسيم سوريا إلى قسمين بنشر قوات أمريكية إلى الشرق من نهر الفرات.

وقال في تصريحات تلفزيونية خلال زيارة لبيروت “سنشهد في القريب العاجل تقدم قوات الحكومة في سوريا وشرق الفرات وتحرير مدينة الرقة”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وتضم فصائل كردية وعربية أعلنت في الشهر الماضي النصر في الرقة المعقل الرئيسي السابق لتنظيم داعش في سوريا، وذلك بعد شهور من القتال بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التنظيم في شرق سوريا أيضا بالاستعانة بضربات جوية وقوات خاصة أمريكية.

وركز الهجوم المدعوم من واشنطن ضد التنظيم في دير الزور على المنطقة التي تقع شرقي النهر الذي يشق المحافظة الغنية بالنفط إلى شطرين.

ويشن الجيش السوري مدعوما بغطاء جوي روسي وفصائل تدعمها إيران هجوما على التنظيم في المنطقة وأغلب عملياته غربي النهر.

ويعقد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والجيش الروسي اجتماعات لتفادي الاشتباك بين طائرات وقوات البلدين.