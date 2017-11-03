9 قتلى في تفجير سيارة ملغومة بجنوب غرب سوريا (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الجمعة، إن تفجير سيارة ملغومة نفذته جبهة النصرة، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 23 في قرية تسيطر عليها الحكومة بمنطقة القنيطرة في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضافت، أن التفجير أعقبه إطلاق صواريخ وأعيرة نارية في بلدة حضر، التي تقع قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

لحظة تفجير المسلحين لسيارة مفخخة في أحد الأحياء السكنية لقرية #حضر بـ #ريف_القنيطرة pic.twitter.com/fQqWrhhFBh — alhadathnews.net (@alhadathnews) November 3, 2017

وذكرت أن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.