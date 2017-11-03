9 قتلى في تفجير سيارة ملغومة بجنوب غرب سوريا (فيديو)

9 قتلى في تفجير سيارة ملغومة بجنوب غرب سوريا (فيديو)

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الجمعة، إن تفجير سيارة ملغومة نفذته جبهة النصرة، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 23 في قرية تسيطر عليها الحكومة بمنطقة القنيطرة في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضافت، أن التفجير أعقبه إطلاق صواريخ وأعيرة نارية في بلدة حضر، التي تقع قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

 

وذكرت أن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

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