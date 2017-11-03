سوريا تعلن النصر على تنظيم داعش في دير الزور

أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة، النصر على تنظيم داعش في مدينة دير الزور بشرق البلاد، في ضربة كبيرة للمتشددين مع تداعي آخر معاقلهم في سوريا.

وتقع مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات، وهي أكبر وأهم مدينة في شرق سوريا ومركز إنتاج النفط.

وقال مصدر عسكري سوري، إن “وحدات من الجيش العربي السوري أنجزت بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد المصدر، أن “الوحدات الهندسية في الجيش تتابع تفتيش الشوارع والساحات والمباني في أحياء مدينة دير الزور المحررة وتقوم بإزالة الألغام والشراك الخداعية التي زرعها التنظيم في المنطقة”.

ويتقدم الجيش مدعوما بقذائف روسية وفصائل شيعية تدعمها إيران صوب آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها داعش، وهي البوكمال الواقعة على الضفة الغربية من نهر الفرات.

ويضغط هجوم منفصل تشنه فصائل كردية وعربية، يدعمها تحالف تقوده الولايات المتحدة بضربات جوية وقوات خاصة، على التنظيم عند الضفة الشرقية.

وقالت القوات العراقية اليوم الجمعة، إنها بدأت هجومها الأخير على داعش على الجانب العراقي من الأراضي الخاضعة لسيطرة المتشددين والممتدة عبر الحدود بين الدولتين حيث دخلت مدينة القائم.

وحاصر داعش لسنوات جيبا حكوميا في المدينة إلى أن تمكن الجيش من تحريره في أوائل سبتمبر أيلول، ليبدأ معركة من أجل تحرير الأجزاء الخاضعة لسيطرة المتشددين في المدينة.