العراق يعتقل إيرانيين دخلوا أراضيه دون تأشيرات قانونية

أعلنت القنصلية الإيرانية العامة في بغداد، أمس الخميس، أن السلطات العراقية اعتقلت ما بين 30 إلى 40 زائرًا إيرانيًا دخلوا البلاد دون تأشيرات قانونية.

وقال القنصل الإيراني، مير مسعود حسينيان، لوكالة أنباء “مهر”: إن “السلطات الأمنية في العراق تمكنت من اعتقال 30 إلى 40 إيرانيًا دخلوا العراق دون وثائق قانونية وتأشيرات رسمية”، مضيفًا أن “هؤلاء المعتقلين سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 3 أعوام إذا تم تقديمهم إلى المحكمة”.

وأوضح حسينيان أنه “بعد التواصل مع المسؤولين العراقيين أكدوا أنه إذا أفرجت المحاكم عن هؤلاء الإيرانيين المتجاوزين، فسيتم منعهم من دخول الأراضي العراقية بشكل دائم بعد أخذ بصماتهم”.

وتتوقع السلطات الإيرانية أن يصل عدد زوارها القادمين إلى العراق لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين بن علي، التي تصادف الجمعة، إلى نحو 3 ملايين زائر.

وتشهد المنافذ الحدودية بين إيران والعراق، وهي الشلامجة والشيب وزرباطية، ازدحامًا شديدًا بسبب عدد الوافدين الإيرانيين إلى العراق.

وكانت إيران حذّرت مواطنيها من دخول الأراضي العراقية دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية من السفارة العراقية في طهران.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه كربلاء، منعًا لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم داعش.