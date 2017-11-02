إلغاء صلاة الجمعة في الغوطة الشرقية بسوريا‎

المصدر: د ب أ

دفع قصف القوات الحكومية السورية الجوية والصاروخية والمدفعية، مجالس غوطة دمشق الشرقية إلى إلغاء صلاة الجمعة، يوم غد.

وقال عضو في مجلس مدينة دوما :” قررت مجالس بلدات الغوطة المحلية إلغاء صلاة الجمعة غدًا، بسبب القصف الجوي والمدفعي الذي تتعرض له البلدات “.

وأشار العضو إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، بسبب القصف على مدينة دوما وبلدات مسرابا وجسرين وزملكا وعين ترما .

وكانت مصادر إعلامية مقربة من الجيش السوري قالت:” إن الطيران الحربي في الجيش السوري قصف مواقع الفصائل المسلحة في بلدة دوما بريف دمشق “.