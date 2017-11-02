المرصد السوري: الجيش الحكومي يسيطر على مدينة دير الزور

المصدر: أ ف ب

تمكن الجيش السوري ومقاتلون متحالفون معه من انتزاع مدينة دير الزور من قبضة تنظيم داعش، في عملية عسكرية بدعم روسي، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

ولم تصدر تأكيدات رسمية بعد عن استعادة المدينة، إلا أن الإعلام السوري الحكومي ذكر في وقت سابق أن الجيش يتقدم في المدينة الواقعة شرق البلاد. ‎

وأفاد المرصد بأن “قوات النظام والمقاتلين المتحالفين مع دعم جوي روسي يسيطرون بشكل كامل على مدينة دير الزور”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “المعارك انتهت وهناك عمليات جارية”.

وأفاد المرصد ووسائل الإعلام السورية، في وقت سابق، أن الجيش السوري سيطر على ثلاثة أحياء، إلا أن مصدراً عسكرياً سورياً قال إن الجيش يسيطر على 80% من المدينة.

وكان الجيش السوري اقتحم دير الزور في ايلول/سبتمبر الماضي لإنهاء الحصار الذي فرضه تنظيم “داعش” قبل 3 سنوات على أجزاء من المدينة.